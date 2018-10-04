Хакерских атак на ОЗХО со стороны России не было, заявили в МИД

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Источник в МИД России назвал очередной глупостью обвинения Голландии в адрес России в якобы попытке совершить хакерскую атаку на ОЗХО, у РФ и так есть доступ ко всей информации организации.

"Никаких атак не было и быть не может. Это (обвинения — ред.) не имеет никакого отношения ни к Конвенции по запрещению химического оружия, ни к организации. Это имеет отношение к общей, дошедшей до предела, мракобесной политике со стороны некоторых государств Запада", — сказал источник РИА Новости.

"Мы входим во все структуры организации, зачем нам взламывать? У нас есть доступ, вся сеть открыта для нас", — добавил он.

Ранее глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд заявила, что нидерландские спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Согласно нидерландской военной разведке, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля. У них были дипломатические паспорта.