Источник в МИД назвал очередной глупостью обвинения со стороны Нидерландов

Пресс-конференция министерства обороны и службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. 4 октября 2018

Пресс-конференция министерства обороны и службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. 4 октября 2018

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Источник в МИД России назвал очередной глупостью обвинения Голландии в адрес России в якобы попытке совершить хакерскую атаку на ОЗХО.

"Мы входим во все структуры организации, зачем нам взламывать? У нас есть доступ, вся сеть открыта для нас. Это очередная глупость", — сказал источник РИА Новости.

Ранее глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд заявила, что нидерландские спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Согласно нидерландской военной разведке, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля. У них были дипломатические паспорта.