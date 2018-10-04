НАТО намерена усилить меры безопасности в киберпространстве

БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. НАТО в ответ на предоставленные Нидерландами данные о попытках кибератаки на ОЗХО намерена усилить меры безопасности в киберпространстве, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что Нидерландские спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля. Голландская сторона проинформировала в четверг об этом союзников по НАТО.

МИД РФ в связи с обвинениями Нидерландов в адрес граждан России заявил, что западная "шпиономания" набирает обороты. Ранее источник в МИД РФ назвал очередной глупостью обвинения со стороны Нидерландов в адрес России в совершении хакерской атаки на ОЗХО. Обвинения безосновательны, Москва и так имеет доступ к информации организации, отметил источник.

"В ответ НАТО будет продолжать укреплять свою оборону и сдерживание для борьбы с гибридными угрозами, в том числе в киберпространстве. Сегодня министры обороны обсудили прогресс, которого мы достигли в создании нового Центра киберопераций, объединении национальных кибернетических потенциалов в наши миссии и операции", — говорится в заявлении генсека.