В Госдуме призвали прекратить истерию вокруг "кибератак" России

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Истерию вокруг якобы кибератак РФ пора прекращать, в Москве никто в них не заинтересован, ситуация находится на грани абсурда, заявил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа, комментируя обвинения Нидерландов.

Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что Нидерландские спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля. У подозреваемых были дипломатические паспорта.

"Эту истерию пора прекращать. Это никому не надо, никто в этом не заинтересован ни при каких обстоятельствах… для чего нам надо?" — сказал Чепа РИА Новости.

Политик назвал подобные обвинения смешными и подчеркнул, что ситуация находится "на грани абсурда". "Неймется определённым политикам, которые продолжают раскручивать (ситуацию) и подыгрывать зарубежными коллегами", — добавил он.