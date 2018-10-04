Порошенко пугает итальянцев российским референдумом на Сардинии

РИМ, 4 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в интервью итальянской газете Repubblica заявил о желании показать вице-премьеру Италии Маттео Сальвини, известному своей пророссийской позицией, Донбасс, назвал Киев аванпостом Европы против замыслов Кремля и предложил представить "российский" референдум на Сардинии.

"Я бы хотел привезти Сальвини в Донбасс ", — сказал украинский президент, выразив уверенность, что после этого тот поймет, насколько необходимы санкции против России.

"Я боюсь, что ваш министр не в курсе глубочайшей трагедии, которая по вине Кремля происходит на Украине", — добавил Порошенко.

Для того, чтобы проиллюстрировать свое мнение о незаконности проведения российского референдума в Крыму, украинский президент предложил вообразить аналогичные события на территории Италии.

"Предположим, что завтра он (президент РФ Владимир Путин – ред.) захочет сделать то же самое на Сардинии. Он мог бы организовать фальшивый референдум и объявить, что остров внезапно стал русским. Каждый итальянец стал бы сражаться за то, чтобы его вернуть, и, естественно, получил бы поддержку всего мира", — сказал Порошенко.

"Мы не просим солдат. Мы просим только, чтобы Евросоюз оставался рядом с нами, потому что быть едиными — это единственный способ оставаться сильными. Видите ли, в Донбассе мы не только защищаем наш суверенитет. Мы являемся демократическим аванпостом Европы против замыслов Кремля", — заявил Порошенко.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.