В посольстве России назвали заявления Британии о кибератаках дезинформацией

ЛОНДОН, 4 окт – РИА Новости, Мария Табак. Заявления МИД Британии о якобы проводимых Россией по всему миру кибератаках являются "грубой дезинформацией британского и мирового общественного мнения", заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Ранее британский МИД опубликовал заявление, в котором говорится, что британские власти "с высокой степенью уверенности" считают, что главное управление российского генштаба (ГРУ) "почти точно" организовало серию кибератак по всему миру, в том числе в Британии, и намерены вместе с союзниками ответить.

"Данное заявление является безответственным. Оно уже по традиции не подкреплено никакими доказательствами и является еще одним элементом антироссийской кампании, проводимой британским правительством", — заявил пресс-секретарь посольства.

Он напомнил, что в конце 2017 года, во время визита в Москву бывшего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае, если у Лондона есть какие-либо вопросы по кибербезопасности, Россия готова оперативно организовать соответствующие консультации экспертов.

"Британская сторона отказалась от такого диалога, и единственным разумным объяснением этого является предположение, что сказать по существу им было нечего. Таким образом, подобные заявления Форин-офиса являются грубой дезинформацией британского и мирового общественного мнения. Кстати, оно вряд ли случайно совпало со встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе и с объявлением о начале создания в ряде западных государств киберподразделений вооруженных сил", — указал пресс-секретарь посольства.