В Госдуме ответили на обвинения Британии в кибератаках

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Профиль ГРУ заключается в разведывательной деятельности, направленной на обеспечение безопасности россиян и борьбу с терроризмом, в частности, а не на киберугрозах; Запад своими очередными обвинениями России в кибератаках пытается отвлечь общество от внутренних проблем, считают опрошенные РИА Новости депутаты ГД.

Ранее МИД Великобритании опубликовал сообщение, в котором заявляется, что британские власти "с высокой степенью уверенности" считают, что главное управление российского генштаба (ГРУ) "почти точно" организовало серию кибератак по всему миру, в том числе в Британии, и намерены вместе с союзниками ответить.

"Насколько мне известно, у главного разведывательного управления нет подразделения, специализирующегося на компьютерных угрозах. Там вопросы чисто разведывательной деятельности причем применительно к военным действиям, в частности борьбе с терроризмом. Почему вешают на ГРУ все эти обвинения, совершенно непонятно, у них совершенно другой профиль", — сказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, напомнив, что кибервойска как раз существуют в США.

Первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов (ЕР) в свою очередь отметил, что в США и Великобритании накопилось много внутренних проблем. Поэтому чтобы отвлечь от них общество, они используют образ внешнего врага.

"Что в Великобритании, что в США накопилось очень много проблем. В Великобритании до сих пор в правительстве потрясения каждый день происходят, один министр сменяет другого, не решен вопрос с так называемым Брекситом. И вот чтобы взор народа от этих проблем, которые сотрясают общество, отвести, естественно нужен тот злодей, который мешает нормально жить и существовать", — считает депутат.

"Это обвинение голословное. НАТО и ЕС объявило конкурс, наверно, по демонизации (России). Вот каждый пытается выиграть престижную премию в этом конкурсе… кто хуже очернит Российскую Федерацию", — сказал Красов РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что Россия — миролюбивая страна, а главной задачей ее спецслужб и вооруженных сил является обеспечение безопасности граждан Российской Федерации.