В МИД России осудили заявления Пенса о Китае

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Действия США в отношении Китая удручают, они недостойны великой державы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова вице-президента США Майка Пенса, обвинившего Пекин во вмешательстве во внутренние дела Америки.
"Им (США. — ред.) требуется постоянно виновный. Если раньше они обходились внутренним своим пространством и находили виновных внутри, каких только историй мы не видели в предвыборных гонках, кого только в чем не обвиняли, то теперь видим, что они решили для масштабности или понимая, что внутренний рынок иссяк или не отвечает заявленным требованиям, обратиться к международному сообществу. Просто нужны бесконечно виновные, на которых можно либо списывать свои неудачи, либо которыми можно пугать. Можно за счет зарубежных неких врагов консолидировать своих сторонников", — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, это очень удобный инструмент, не требующий никаких доказательств, потому что такие заявления на внутреннюю аудиторию потребовали бы подтверждений.
"То, что происходит со стороны Вашингтона в адрес Китая, это просто удручает, это поведение недостойно великой державы, на роль которой претендует Вашингтон. Это касается и торговой войны, которую США позволили себе начать в отношении Китая, это касается и сегодняшних заявлений в отношении кибератак. Это просто недостойное поведение", — подчеркнула Захарова.