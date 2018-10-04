В МИД России осудили заявления Пенса о Китае

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Действия США в отношении Китая удручают, они недостойны великой державы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова вице-президента США Майка Пенса, обвинившего Пекин во вмешательстве во внутренние дела Америки.

Ранее Пенс заявил, что российские "попытки вмешательства" в дела США меркнут по сравнению с тем, что делает Китай.

"Им (США. — ред.) требуется постоянно виновный. Если раньше они обходились внутренним своим пространством и находили виновных внутри, каких только историй мы не видели в предвыборных гонках, кого только в чем не обвиняли, то теперь видим, что они решили для масштабности или понимая, что внутренний рынок иссяк или не отвечает заявленным требованиям, обратиться к международному сообществу. Просто нужны бесконечно виновные, на которых можно либо списывать свои неудачи, либо которыми можно пугать. Можно за счет зарубежных неких врагов консолидировать своих сторонников", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, это очень удобный инструмент, не требующий никаких доказательств, потому что такие заявления на внутреннюю аудиторию потребовали бы подтверждений.

"Если с подобными претензиями кто-нибудь в США обратился бы к американцам, к американской компании, к американским политикам, к американским персоналиям, то на следующий же день последовал бы иск в суд и очень серьезное и дорогостоящее судебное разбирательство. А когда обвиняется государство, это же абсолютно безличная форма обвинений, тут и иск сложно сформировать, практически невозможно, при этом эффект грандиозный", — добавила представитель МИД РФ.

"То, что происходит со стороны Вашингтона в адрес Китая, это просто удручает, это поведение недостойно великой державы, на роль которой претендует Вашингтон. Это касается и торговой войны, которую США позволили себе начать в отношении Китая, это касается и сегодняшних заявлений в отношении кибератак. Это просто недостойное поведение", — подчеркнула Захарова.