МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва готова к диалогу с США по урегулированию в Афганистане, однако Вашингтон блокирует предложения, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что Москва действительно не может согласиться с целым рядом действий США в отношении Афганистана, потому что эти действия ведут не к улучшению, а к усугублению ситуации на земле.

"При этом мы открыты к диалогу с США по этому направлению. К сожалению, мы не видим со стороны Вашингтона настоящего желания поддерживать этот диалог. Конечно, они (разногласия. — Прим. ред.) есть, эти разногласия должны решаться за столом переговоров, к чему мы открыты и к чему мы неоднократно призывали США", — заявила Захарова.

"На определенных этапах, даже не так давно, они такую решимость высказывали, но как только дело доходит до практической стороны, все уходят в тень по неизвестным причинам, диалог и обмен мнениями просто блокируется", — добавила она.

По словам официального представителя МИД РФ, объединение усилий стран, "которые действительно имеют, что сказать по ситуации в Афганистане", может только пойти на пользу Афганистану.