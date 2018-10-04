Порошенко поблагодарил Раду за продление закона о статусе Донбасса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил депутатов Верховной рады за продление действия закона об особом статусе Донбасса и заявил, что это решение необходимо для создания условий по разворачиванию в регионе миротворческой миссии ООН.

Украинский парламент в четверг продлил до конца 2019 года действие этого закона, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

"Спасибо народным депутатам за поддержку законопроекта о продлении действия закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей к 31 декабря 2019. Продолжение действия закона… необходимо для сохранения международного санкционного давления на РФ, а также для создания необходимых условий для развертывания миротворческой операции ООН", — написал Порошенко в Twitter.

Продовження дії Закону про особливий порядок самоврядування окупованих територій Донецької і Луганської областей потрібен для збереження міжнародного санкційного тиску на РФ, а також для створення необхідних умов для розгортання миротворчої операції ООН — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 октября 2018 г.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.