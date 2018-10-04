Захарова прокомментировала планы Лондона создать интернет-регулятор

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва призывает международные институты дать оценку намерению Лондона усилить цензуру в информационном пространстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Британское правительство планирует создать интернет-регулятор наподобие медиарегулятора Ofcom, который должен будет осуществлять надзор за соцсетями и требовать от интернет-платформ оперативного удаления запрещенного контента, под которым подразумеваются не только заявления экстремистского толка и призывы к насилию, но и, как указано, дезинформация. Таким образом официальный Лондон просто мобилизует все силы для того, чтобы усилить контроль над интернет-сегментом своего информационного пространства, привлекая к этому военных", — сказала Захарова на брифинге.

"Мы бы, конечно, хотели получить оценку всех этих инициатив официального Лондона со стороны экспертного сообщества, так как мы даем все-таки в большей степени политическую оценку, нам интересно мнение журналистов на этот счет, увидеть их реакцию. Потому что мы это квалифицируем как комплексные усилия по усилению цензуры в информационном пространстве", — добавила она.

Российский телеканал RT сталкивается с ограничениями в своей работе и в Великобритании. Британский медиарегулятор Ofcom в июне открыл три новых расследования против телеканала. Таким образом, теперь общее число расследований против канала в стране выросло до 10. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Лондоне "никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды".

На прошлой неделе глава Управления правительственной связи Джереми Флеминг заявил о намерении руководства страны и ее союзников противостоять "угрозе", которая якобы исходит от Москвы. По его словам, в этой связи планируется задействовать "широкий спектр инструментов", включая "наступательные возможности в киберпространстве".