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Россия удивлена позицией ОБСЕ по ситуации вокруг референдума в Македонии

Сюжет:
Спор Греции и Македонии о названии бывшей югославской республики (116)
(обновлено: 13:21 04.10.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСредневековая крепость Скопско Кале в городе Скопье в Македонии. Архивное фотоСредневековая крепость Скопско Кале в городе Скопье в Македонии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва удивлена заключением БДИПЧ ОБСЕ по итогам наблюдения за референдумом в Македонии, долгосрочное решение в стране может быть найдено только без давления извне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. 30 сентября в Македонии прошел референдум при низкой явке населения. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей, из которых 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.

"Мы удивлены ангажированностью заключения БДИПЧ ОБСЕ по итогам наблюдения за референдумом. Массированная пропагандистская кампания Запада подается просто в положительном ключе. Как не просто нормально, а нормально со знаком "плюс". Такой вопрос: а если б Москва призвала македонцев проголосовать каким-то определенным способом, то это, наверняка, бы немедленно получило бы ярлык вмешательства во внутренние дела. Это уже не двойные стандарты, это уже какое-то надругательство над общепринятыми правилами и нормами", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что российская принципиальная позиция по этому вопросу неизменна.

Сторонники партии ВМРО-ДПМНЕ с флагами Македонии и России в Скопье. 2 июня 2018
© REUTERS / Marko Djurica
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"Долгосрочное решение может быть найдено только самими сторонами без давления извне, без рецептов извне, тем более тех рецептов, которые не работают. Они не работают, и, мне кажется, западные политики в этом убедились. Исключительно в рамках правового поля должно быть принято это решение и с опорой на широкую общественную поддержку", — добавила представитель МИД РФ.

Несмотря на низкую явку, США, НАТО и ЕС приветствовали референдум и назвали его успешным.

Дело двух Македоний: зачем нужен референдум
© Инфографика
Дело двух Македоний: зачем нужен референдум
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