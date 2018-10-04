Россия удивлена позицией ОБСЕ по ситуации вокруг референдума в Македонии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва удивлена заключением БДИПЧ ОБСЕ по итогам наблюдения за референдумом в Македонии, долгосрочное решение в стране может быть найдено только без давления извне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. 30 сентября в Македонии прошел референдум при низкой явке населения. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей, из которых 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.

"Мы удивлены ангажированностью заключения БДИПЧ ОБСЕ по итогам наблюдения за референдумом. Массированная пропагандистская кампания Запада подается просто в положительном ключе. Как не просто нормально, а нормально со знаком "плюс". Такой вопрос: а если б Москва призвала македонцев проголосовать каким-то определенным способом, то это, наверняка, бы немедленно получило бы ярлык вмешательства во внутренние дела. Это уже не двойные стандарты, это уже какое-то надругательство над общепринятыми правилами и нормами", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что российская принципиальная позиция по этому вопросу неизменна.

"Долгосрочное решение может быть найдено только самими сторонами без давления извне, без рецептов извне, тем более тех рецептов, которые не работают. Они не работают, и, мне кажется, западные политики в этом убедились. Исключительно в рамках правового поля должно быть принято это решение и с опорой на широкую общественную поддержку", — добавила представитель МИД РФ.

Несмотря на низкую явку, США, НАТО и ЕС приветствовали референдум и назвали его успешным.