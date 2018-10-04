В Британии не настроены на диалог с Россией по делу Скрипалей, заявили в ГП

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Британские правоохранители не настроены на конструктивный диалог с РФ по "делу Скрипалей", сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

По его словам, правоохранительные органы Великобритании прислали официальный отказ в правовой помощи по данному уголовному делу.

"Британские правоохранители не настроены на какой-то конструктивный диалог с российской стороной, снова мы видим по той формулировке, которая содержится в этом отказе, что из правовой сферы наши взаимоотношения переходят в сферу политическую, процесс политизируется", — пояснил Куренной во время трансляции нового видеосервиса надзорного ведомства "Эфир".

Он не исключил, что ведомство может направить новый запрос в Великобританию по данному делу, но, по его словам, сначала нужно провести "оценку правовой позиции".

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.