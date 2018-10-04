МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, пообещавшего принять Македонию в НАТО в начале 2019 года, недопустимы, так как решение сначала должны принять парламенты Македонии и Греции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Генсекретарь НАТО господин Столтенберг пообещал принять Скопье в блок уже в начала 2019 года, не оставляя сомнений, что парламенты Македонии и Греции примут требуемые решения… Если мы говорим о невмешательстве во внутренние дела, то тогда нельзя агитировать за или против, если речь идет о референдумах. Если мы говорим о невмешательстве во внутренние дела и уважении права, в том числе международного, тогда нельзя за парламенты государств, тем более руководителю военного блока, говорить о тех решениях, которые будут приняты. Это делать вообще нельзя, категорически нельзя", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

"Либо тогда нужно один раз признаться, что так делать можно, и тогда будет какой-то новый мировой порядок", — добавила она.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. В воскресенье, 30 сентября, в Македонии прошел консультативный референдум с вопросом "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?"

Согласно оглашенным ГИК результатам, в плебисците приняли участие немногим более 666 тысяч человек, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из проголосовавших свыше 90% выступили "за" соглашение Скопье и Афин. При этом законодательство требует, чтобы для признания референдума состоявшимся был преодолен порог явки в 50% и один голос. Несмотря на низкую явку, США, НАТО и ЕС приветствовали его и назвали успешным.