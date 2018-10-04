США делают ставку на военное решение проблемы Афганистана, заявила Захарова

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. США и страны-участники коалиции сил в Афганистане продолжают делать ставку на военное решение афганской проблемы, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны США и страны-участники коалиции сил в Афганистане продолжают делать ставку на военное решение афганской проблемы", — сказала Захарова.

По ее словам, прямым следствием этого является рост жертв среди мирного населения.

"Текущее развитие событий в Афганистане еще раз доказывает, что конфликт в этой стране не имеет военного решения. Единственный возможный путь его урегулирования – это достижение общеафганского согласия политико-дипломатическими средствами", — подчеркнула она.