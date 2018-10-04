Талибы* наращивают боевую активность в Афганистане, заявила Захарова

Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото

Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Движение талибов* наращивает боевую активность практически во всех районах Афганистана, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Движение талибов* наращивает боевую активность практически во всех района страны (Афганистана — ред.)", — сказала Захарова.

По ее словам, в текущем году афганские национальные силы безопасности сталкиваются с небывало высоким уровнем потерь. "В частности, в сентябре этого года нацсилы потеряли 513 человек убитыми, 718 были ранены и 43 человека попали в плен", — отметила она.

"Не снижает своей террористической активности афганский филиал группировки ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.)", — указала представитель МИД РФ.

Так, по ее словам, 2 октября в одной из провинций на встрече местного депутата с избирателями был произведен подрыв смертника. В результате погибло по меньшей мере 13 человек, добавила Захарова.

"По поступающим сведениям, это, скорее всего, является делом рук ИГИЛ*", — заключила она.

*Террористическая организация, запрещенная в России