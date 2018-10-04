Адвокаты Бутиной работают над линией защиты к следующему заседанию суда

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Адвокаты содержащейся под стражей в США россиянки Марии Бутиной работают над линией защиты к следующему заседанию суда по ее делу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Совместно с адвокатами продолжается проработка линии защиты Марии Бутиной к следующему заседанию суда. Сама она намерена твердо отстаивать свою невиновность", — заявила Захарова на брифинге в четверг.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".