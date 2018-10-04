Sputnik вошел в тройку самых посещаемых иностранных медиасайтов во Франции

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Sputnik France в июле текущего года вошел в первую тройку самых популярных иностранных новостных сайтов во Франции. Об этом свидетельствуют последние данные американской компании comScore*, занимающейся вопросами планирования и оценки СМИ.

Согласно comScore: "Если не считать метеосайты, за июль 2018 года Sputnik вошел в топ-3 наиболее посещаемых иностранных новостных порталов во Франции, уступив только зарубежным новостным агрегаторам Yahoo-HuffPost и MSN News, согласно данным comScore за июль 2018 года. В общем рейтинге популярности comScore новостных и информационных сайтов во Франции Sputnik France занял 16-е место, опередив такие известные медиа ресурсы, как Lesechos.fr Nouvelobs.com . Это скачок на четыре ступеньки вверх по сравнению с июнем 2018 года".

Следует отметить, что агрегаторы Yahoo-HuffPost и MSN News не являются средствами массовой информации, а лишь автоматически формируют новостную ленту из сообщений различных СМИ. Таким образом, Sputnik стал в июле самым популярным иностранным медийным сайтом во Франции, создающим собственный новостной контент. При этом в июле 2017-го он был лишь на 69-й строчке общего рейтинга comScore. По информации самой редакции, за это время аудитория сайта увеличилась в три раза.

Успех Sputnik France тем более значим, что в последнее время он подвергается открытому давлению со стороны французских властей. Именно под него и телеканал RT с подачи президента Эммануэля Макрона, назвавшего эти СМИ "агентами влияния" и "распространителями ложной информации", подгоняется законопроект о борьбе с "фейковыми" новостями, который обсуждается сейчас в Национальной Ассамблее. В сентябре Центр анализа, прогнозирования и стратегии при МИД и Институт стратегических исследований при минобороны Франции в специальном докладе рекомендовали властям "изолировать иностранные органы пропаганды", к которым они причислили Sputnik, и "активнее наказывать медийные платформы".

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© РИА Новости / Евгения Новоженина Перейти в фотобанк Sputnik стал партнером ведущего игрока индийского медиарынка ANI — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском языках.

Аудитория информационных ресурсов Sputnik — более 50 миллионов посетителей в месяц, число подписчиков аккаунта Sputnik China в "Вэйбо" достигает почти девяти миллионов. По данным за август, страновые сайты Sputnik лидируют по популярности среди интернет-пользователей в Абхазии, Армении, Грузии, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии.

Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис находится в Москве.

*Source: comScore MMX Multi-Platform®, News/Information, Total Audience, June 2018 and July 2018, France