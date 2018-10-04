Sputnik вошел в тройку самых посещаемых иностранных медиасайтов во Франции

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Sputnik France в июле текущего года вошел в первую тройку самых популярных иностранных новостных сайтов во Франции. Об этом свидетельствуют последние данные американской компании comScore*, занимающейся вопросами планирования и оценки СМИ.
Следует отметить, что агрегаторы Yahoo-HuffPost и MSN News не являются средствами массовой информации, а лишь автоматически формируют новостную ленту из сообщений различных СМИ. Таким образом, Sputnik стал в июле самым популярным иностранным медийным сайтом во Франции, создающим собственный новостной контент. При этом в июле 2017-го он был лишь на 69-й строчке общего рейтинга comScore. По информации самой редакции, за это время аудитория сайта увеличилась в три раза.
Успех Sputnik France тем более значим, что в последнее время он подвергается открытому давлению со стороны французских властей. Именно под него и телеканал RT с подачи президента Эммануэля Макрона, назвавшего эти СМИ "агентами влияния" и "распространителями ложной информации", подгоняется законопроект о борьбе с "фейковыми" новостями, который обсуждается сейчас в Национальной Ассамблее. В сентябре Центр анализа, прогнозирования и стратегии при МИД и Институт стратегических исследований при минобороны Франции в специальном докладе рекомендовали властям "изолировать иностранные органы пропаганды", к которым они причислили Sputnik, и "активнее наказывать медийные платформы".
Аудитория информационных ресурсов Sputnik — более 50 миллионов посетителей в месяц, число подписчиков аккаунта Sputnik China в "Вэйбо" достигает почти девяти миллионов. По данным за август, страновые сайты Sputnik лидируют по популярности среди интернет-пользователей в Абхазии, Армении, Грузии, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии.
Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис находится в Москве.
*Source: comScore MMX Multi-Platform®, News/Information, Total Audience, June 2018 and July 2018, France