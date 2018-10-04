Косачев рассказал, что значат обвинения США в адрес Китая

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Главные обвинения о якобы вмешательстве в дела США теперь касаются не России, а Китая; похоже, у Вашингтона меняются тренды, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что считает, что российские "попытки вмешательства" в дела США меркнут по сравнению с тем, что делает Китай.

"Выступая на съезде консервативной партии Великобритании, министр иностранных дел Джереми Хант заученно обвинил во всех грехах Россию. На этот раз российской разведке досталось за то, что ее представители дескать стоят за кибератаками по всему миру, действуя "неразборчиво и безответственно", — написал Косачев в Facebook.

Тем временем вице-президент США Майк Пенс утверждает, что "китайские власти пытаются вмешаться в американскую политику на порядок активнее, чем российские", отметил сенатор.

"С учетом красноречивого молчания насчёт России президента Трампа, учитывая его речь на сессии ГА ООН, можно утверждать, что тренды за океаном явно меняются", — отметил Косачев.

Однако до британского Бирмингема новости доходят с очевидным опозданием, добавил он. "Королева морей" уже не та. Как бы не остаться на причале вместо привычного купе в корме столь комфортного доселе американского лайнера, господин Хант…", — заключил политик.