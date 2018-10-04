Бутину безосновательно лишили свободы в США, заявили в МИД

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Арестованная в США россиянка Мария Бутина безосновательно лишена свободы и фактически является политической заключенной, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ситуацию с Бутиной мы держим на особом контроле. Напомню, что она была арестована в США по сфабрикованному обвинению. Она безосновательно лишена свободы уже 2,5 месяца и фактически является политической заключенной", — заявила Захарова.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Ее адвокат заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".