В МИД назвали арест Бочкарева в Норвегии постановкой с целью шантажа

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва призывает Осло снять все безосновательные обвинения с задержанного сотрудника Совета Федерации Михаила Бочкарева, он должен быть освобожден, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы добиваемся от норвежских властей снятия с Бочкарева всех надуманных, а давайте говорить проще, просто придуманных обвинений и его скорейшего освобождения", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, российские дипломаты в Осло находятся в постоянном контакте с Бочкаревым.

"Все указывает на то, что эта постановка с задержанием Бочкарева и обвинением его в шпионаже была организована властями Норвегии как акция шантажа для вызволения норвежского поданного Берга, который был пойман в России, хотела бы подчеркнуть, с поличным, задержан и находится под следствием", — добавила Захарова.

По данным СМИ, гражданина Норвегии Фруде Берга задержали в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, которые содержат секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. Передавал ему эти документы якобы россиянин Алексей Житнюк, которого ранее суд арестовал по обвинению в государственной измене. Сообщалось, что Житнюк передавал информацию агентам Центрального разведывательного управления США через посредника. Бергу было предъявлено обвинение в шпионаже (статья 276 УК).

Как сообщали ранее в МИД РФ, задержанным является сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев, который находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в норвежском парламенте в международном семинаре.

Ранее МИД РФ заявил протест в связи с задержанием в аэропорту города Осло и помещением под арест Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности". Как сообщают норвежские СМИ, 51-летний россиянин участвовал в семинаре, темой которого был обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы.