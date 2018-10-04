Власти Фландрии призвали сократить взносы в фонд сплочения ЕС из-за Brexit

БРЮССЕЛЬ, 4 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Глава правительства Фландрии, наиболее экономически развитого и населенного региона Бельгии, Геет Буржуа призвал федеральные власти сократить взносы в Европейский фонд сплочения в период 2021-2027 годов из-за предстоящего выхода Великобритании из Евросоюза, который в значительной степени угрожает экономике Фландрии.

Фонд сплочения является структурным фондом, который помогает государствам-членам ЕС уменьшать экономические и социальные диспропорции и стабилизировать экономику. Ранее в сентябре Буржуа заявил, что в результате Brexit "после Ирландии больше других пострадает Фландрия".

"Господин Буржуа считает, что в ситуации с Brexit следует сократить взносы в фонд сплочения ЕС и создать фонд поддержки государств, граничащих с Северным морем", — сообщили РИА Новости в правительстве Фландрии.

По словам собеседника агентства, средствами Европейского фонда сплочения в Бельгии пользуются главным образом менее экономически благополучные Брюссельский столичный регион и Валлония, власти которых подвергли предложение Буржуа резкой критике.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения.

Согласно исследованию Католического университета Левена, Brexit без соглашения с ЕС об условиях выхода из общего рынка и таможенного союза может стоить Фландрии 28 тысяч рабочих мест. В этой связи глава регионального правительства считает необходимым, чтобы фламандские компании были готовы к такой ситуации и переориентировали бизнес на новые рынки.

По оценке международной консалтинговой компании Deloitte, Бельгия после Германии, Франции и Нидерландов входит в четверку стран-членов Евросоюза, для которых предстоящий выход Великобритании из сообщества может наиболее неблагоприятным образом сказаться в экономическом плане. Последствия, главным образом, будут ощущаться во Фландрии, на долю которой приходится 80% бельгийского экспорта в Великобританию.

По мнению Deloitte, бельгийским предприятиям следует "готовиться к худшему уже сейчас". Великобритания входит в пятерку ведущих экономических партнеров Бельгии. На долю Соединенного Королевства приходится около 32 миллиардов евро бельгийского экспорта, или до 9% от суммарного объема поставок продукции за рубеж. В основном это автомобили, продукция химической и фармацевтической промышленности, продукты, напитки, текстиль, синтетические материалы и ручная механическая техника.