Москва и Берн поддерживают контакты по поводу задержанных в Гааге россиян

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Главы МИД Швейцарии и РФ на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили недавние обсудили разногласия двух стран на фоне публикаций о задержании россиян в Гааге, заявил РИА Новости посол Швейцарии в Москве Ив Россье.
По словам дипломата, вопрос обсуждался властями двух стран и ранее.
"Я не знаю, что происходило в Нидерландах. Но, конечно, у нас много контактов с Россией. Я поддерживаю контакты с российскими властями здесь, ваш посол в Берне поддерживает контакты с моими властями там. Так что, безусловно, это обсуждается", — заявил он, не уточнив, начались эти обсуждения сразу после инцидента или после сообщений о нем в СМИ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе провел встречу со швейцарским коллегой Игнацио Кассисом на полях сессии Генассамблеи ООН. Перед переговорами Кассис заявлял, что намерен на встрече обсудить с Лавровым тему двух россиян, которые якобы пытались вести шпионскую деятельность в лаборатории города Шпиц.
В связи с этим Лавров заявлял, что Москва будет готова вразумительно прокомментировать эти сообщения только после получения фактов.