Москва и Берн поддерживают контакты по поводу задержанных в Гааге россиян

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Главы МИД Швейцарии и РФ на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили недавние обсудили разногласия двух стран на фоне публикаций о задержании россиян в Гааге, заявил РИА Новости посол Швейцарии в Москве Ив Россье.

"Они обсуждали разногласия, которые в последнее время освещались прессой, но не только их", — заявил посол.

По словам дипломата, вопрос обсуждался властями двух стран и ранее.

"Я не знаю, что происходило в Нидерландах. Но, конечно, у нас много контактов с Россией. Я поддерживаю контакты с российскими властями здесь, ваш посол в Берне поддерживает контакты с моими властями там. Так что, безусловно, это обсуждается", — заявил он, не уточнив, начались эти обсуждения сразу после инцидента или после сообщений о нем в СМИ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе провел встречу со швейцарским коллегой ­ Игнацио Кассисом на полях сессии Генассамблеи ООН. Перед переговорами Кассис заявлял, что намерен на встрече обсудить с Лавровым тему двух россиян, которые якобы пытались вести шпионскую деятельность в лаборатории города Шпиц.

Швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad сообщали со ссылкой на собственное расследование о двух россиянах, якобы намеревавшихся шпионить в лаборатории швейцарского города Шпиц, эксперты которой проводили исследования в связи с событиями в Сирии и Солсбери. Утверждалось, что предполагаемые агенты были задержаны в Гааге весной этого года, а позже высланы в Россию. Издания отмечали, что швейцарская разведка подтвердила свое участие в этой операции "наряду с голландскими и британскими коллегами".

В связи с этим Лавров заявлял, что Москва будет готова вразумительно прокомментировать эти сообщения только после получения фактов.