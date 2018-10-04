Посол в России прокомментировал отказ Берна в виде на жительство Абрамовичу

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российский миллиардер Роман Абрамович может оспорить решение властей Швейцарии об отказе в виде на жительство в суде, заявил РИА Новости посол Швейцарии в Москве Ив Россье.

"В данном случае господин Абрамович был извещен о причинах, теперь он может пойти в суд и попытаться разрешить ситуацию, если это возможно. Это вопрос для обсуждения между его юристами и швейцарскими властями", — заявил дипломат.

Посол также отметил, что не в курсе деталей процесса, так как заявление принимало не посольство в Москве.

"Господин Абрамович не живет в Москве, по крайней мере, он не подавал свою заявку из Москвы. Таким образом, его прошение не проходило через наше посольство", — заявил он.

Речь идет о заявке Абрамовича на вид на жительство в швейцарском кантоне Вале, где расположены горнолыжные курорты Верьбе и Церматт. Соответствующие документы он подавал в 2016 году, однако затем отозвал его.

В начале года швейцарское издание Le Matin Dimanche заявило, что Абрамовичу было отказано в выдаче документа по причинам, "вызывающими интерес у публики". Газета при этом не стала раскрывать эти причины, так как российский миллиардер запретил их публиковать через коммерческий суд Цюриха. После получения запрета от Абрамовича, владелец издания группа Tamedia заявила о намерении бороться за свои права. Весной суд принял решение в пользу Le Matin Dimanche и обязал олигарха оплатить судебные издержки.

Спустя четыре месяца, 25 сентября, группа Tamedia через свои СМИ опубликовало статью, где отмечается, что Абрамовичу отказали в предоставлении вида на жительство из-за доклада Федеральной полиции. Документ был получен в распоряжение журналистов еще в начале года. В нем, в частности, указывалось на криминальные связи миллиардера и, в связи с этим, возможные угрозы для репутации страны и безопасности граждан Швейцарии.

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