Посол в России прокомментировал отказ Берна в виде на жительство Абрамовичу

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российский миллиардер Роман Абрамович может оспорить решение властей Швейцарии об отказе в виде на жительство в суде, заявил РИА Новости посол Швейцарии в Москве Ив Россье.
Посол также отметил, что не в курсе деталей процесса, так как заявление принимало не посольство в Москве.
"Господин Абрамович не живет в Москве, по крайней мере, он не подавал свою заявку из Москвы. Таким образом, его прошение не проходило через наше посольство", — заявил он.
Речь идет о заявке Абрамовича на вид на жительство в швейцарском кантоне Вале, где расположены горнолыжные курорты Верьбе и Церматт. Соответствующие документы он подавал в 2016 году, однако затем отозвал его.
Спустя четыре месяца, 25 сентября, группа Tamedia через свои СМИ опубликовало статью, где отмечается, что Абрамовичу отказали в предоставлении вида на жительство из-за доклада Федеральной полиции. Документ был получен в распоряжение журналистов еще в начале года. В нем, в частности, указывалось на криминальные связи миллиардера и, в связи с этим, возможные угрозы для репутации страны и безопасности граждан Швейцарии.