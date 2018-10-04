МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Швейцария вряд ли в ближайшее время станет посредником в переговорах США и Ирана по СВПД, о посредничестве должны просить обе стороны, заявил в интервью РИА Новости швейцарский посол Ив Дидье.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки и предстоящем возобновлении санкций до тех пор, пока власти Ирана не изменят свою внутреннюю и внешнюю политику. Остальные члены соглашения по-прежнему придерживаются договоренностей.

"Нет", — ответил посол на вопрос о том, есть ли возможность, что в ближайшее время Швейцарии будет предложено стать посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Чтобы быть посредником, нужно, чтобы обе стороны попросили об этом, подчеркнул дипломат.

"Это не вы идете к двум сторонам, у которых есть проблема, и говорите — я хочу быть посредником. Нет. Это они приходят к вам. Как это было в ситуации между Россией и Грузией. Точно также и между Америкой и Ираном (мы представляем интересы США в Иране), а не наоборот. О посредничестве должны просить обе стороны. Посредник может появиться, когда обе стороны хотят посредничества", — сказал Россье.