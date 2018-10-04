Силовики 25 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (40)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Украинские силовики 25 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 19 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 25 раз", — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что силовики выпустили по территории ДНР более 90 мин различного калибра, при обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы.