Красный Крест отправил в Донбасс пять грузовиков с гуманитарной помощью

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (40)

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила в Донбасс пять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало пять грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Общая масса груза составила 98,6 тонны", — говорится в сообщении.

Международные организации регулярно направляют в Донбасс грузы гуманитарной помощи.