Патрушев встретился с японским коллегой в Токио

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в Токио обсудил с генсеком Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти военно-политическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.

Согласно сообщению, Патрушев и Яти провели встречу в Токио.

"Николай Патрушев и Сётаро Яти обменялись мнениями по вопросам взаимодействия России и Японии в сфере безопасности и укрепления доверия между странами. Отдельное внимание уделено обсуждению военно-политической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — говорится в сообщении.

Добавляется, что собеседники выразили настроенность на углубление российско-японского диалога по линии министерств иностранных дел и обороны, а также советов безопасности.