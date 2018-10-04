Матвиенко обсудит с Мун Чжэ Ином урегулирование на Корейском полуострове

СЕУЛ, 4 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко не исключила обсуждения вопросов урегулирования на Корейском полуострове с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

"Конечно же, я думаю, будут обсуждаться вопросы урегулирования на Корейском полуострове", — заявила она журналистам.

Матвиенко отметила, что ее встреча с лидером республики зафиксирована в программе ее визита.

"Я уверена, что будет содержательный конструктивный диалог по всей повестке двусторонних отношений", — сказала она.