Бразилия не предоставила Мексике материалы по делу о коррупции Odebrecht

МЕХИКО, 4 окт — РИА Новости. Бразилия не предоставила запрашиваемые Мексикой материалы по делу о коррупции, связанном с подразделением бразильской строительной компании Odebrecht, сообщило издание Universal со ссылкой на зампрокурора Генпрокуратуры Мексики Фелипе Васкеса.

Он добавил, что власти не пришли ни к какому соглашению о возмещении убытков с Odebrecht. "Бразилия нам не предоставила никаких документов, и соглашения мы не достигли", — сказал он.

Ранее будущий глава управления финансовой разведки минфина Мексики Сантьяго Ньето пообещал пересмотреть расследование дела о коррупции, связанного с Odebrecht.

Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. Ранее сообщалось, что представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht.

В декабре 2017 года Odebrecht, вовлеченная в крупный коррупционный скандал, была на четыре года лишена права участвовать в каких-либо государственных тендерах в Мексике.