Страны НАТО решили совместно разрабатывать морские беспилотники

БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Министры обороны 13 стран НАТО подписали в среду в Брюсселе соглашение об объединении ресурсов для разработки и внедрения морских беспилотных систем, сообщила пресс-служба альянса.

В проекте будут участвовать США, Великобритания, Турция, Германия, Италия, Бельгия, Дания, Греция, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания.

Согласно сообщению, разработка морских беспилотников будет вестись для выполнения ими задач по "обнаружению и обезвреживанию мин, отслеживанию подводных лодок", контролю за обстановкой на море.

"Страны НАТО извлекли уроки из опыта внедрения беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве. Это лучше подготовило нас к решению аналогичных задач, которые могут возникнуть в морской сфере", — говорится в сообщении.

В послании Федеральному собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин, в частности, заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов подводных кораблей, даже самых скоростных. По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.