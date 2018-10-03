В Филадельфии неизвестный открыл стрельбу по людям около торгового центра

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу по людям у здания торгового центра в Филадельфии, есть пострадавшие, сообщает местный телеканал NBC Philadelphia.

Инцидент произошел в районе Джермантаун, располагающемся в северо-западной части американского города. Пострадавшие были госпитализированы, их число не уточняется. Данных об их состоянии пока нет, также не известно, кто открыл стрельбу.

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