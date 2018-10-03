Путин поздравил австрийцев с грядущим юбилеем провозглашения республики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил австрийцев с грядущим 100-летием провозглашения Первой австрийской республики, пожелав счастья и благополучия.

В ноябре исполняется 100 лет провозглашению Первой австрийской республики.

"Как известно, господин Курц совместно с президентом австрийской республики… откроют серию мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Пользуясь случаем, хотел бы передать всем австрийским гражданам мои самые теплые поздравления, пожелать счастья, благополучия и процветания австрийскому народу", — сказал Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии.