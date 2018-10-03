Посол Канады на Украине посетил Донбасс, сообщили в Киеве

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Посол Канады на Украине Роман Ващук посетил подконтрольную украинским силовикам территорию Луганской области, сообщил в среду замглавы подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

"С послом Канады на Украине Романом Ващуком обсудили текущую ситуацию в зоне боевых действий… Вопросы безопасности, в которых Канада могла бы оказать помощь Украине, и ознакомились с работой модернизированного КПВВ "Станица Луганская", — написал Клименко на странице в Facebook.

Он добавил, что Ващук отметил современный уровень технического обеспечения служб, осуществляющих пропуск граждан.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.