Болтон обвинил Иран в сохранении ядерной программы

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Иран не сворачивает свою ядерную программу, он наращивает активность, если верить сообщениям, заявил в среду журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

"Я не думаю, что Иран сворачивает свою ядерную программу. Публикации последнего времени указывают на то, что он наращивает свою активность", — сказал Болтон.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.