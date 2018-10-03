Эксперт назвал дело Скрипалей операцией гибридной войны против России

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. "Дело Скрипалей" — это новое слово в гибридных войнах: впервые за историю подобных практик фейковая информация служит основанием для реальных санкций, враждебных действий одной страны по отношению к другой, заявил журналистам в среду действительный член Академии военных наук РФ Игорь Панарин.

"На мой взгляд, это (Дело Скрипалей. – Прим. ред.) не просто информационная кампания, а стратегическая операция гибридной войны против России. Её специфика в том, что впервые на основе полностью дезинформационного сообщения на протяжении полугода предпринят ряд реальных антироссийских действий: высылка дипломатов и так далее", — сказал он в ходе презентации доклада экспертной ассоциации "Информационный спецназ", посвящённого гибридным войнам.

Ранее в МИД РФ заявили, что позиция официального Лондона, утвержденная на высоком политическом уровне, "лишь подтверждает явное желание властей этой страны скрыть правду, не допустить объективного и транспарентного расследования… и установления истинных причин произошедшего в Солсбери".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.