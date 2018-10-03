Премьер Эстонии отметил важность единства ЕС для решения глобальных проблем

ТАЛЛИН, 3 окт — РИА Новости. Премьер Эстонии Юри Ратас на заседании Европейского парламента в Страсбурге отметил важность единства Евросоюза для решения глобальных проблем, сообщила в среду пресс-служба эстонского правительства.
"Мы каждый день работаем во имя будущего Европы, занимаясь важными для граждан практическими вопросами, сближая их с Европой. Следующий многолетний бюджет Евросоюза должен непременно учитывать стоящие перед нами глобальные проблемы", — цитирует Ратаса пресс-служба.
Говоря о внутренней и внешней безопасности Европы, премьер призвал сосредоточиться на теме предотвращения преступной деятельности на внешних границах Евросоюза. "Тщательная проверка личности и товаров при въезде в Евросоюз поможет нам обеспечить безопасность граждан. Это потребует больших инвестиций и введения единых требований на внешних границах", — отметил Ратас.
Премьер Эстонии также планирует встретиться в Страсбурге с председателем фракции социал-демократов и демократов Европейского парламента Удо Буллманном, возглавляющим фракцию Европейской народной партии Манфредом Вебером, председателем фракции "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадтом и сопредседателями фракции "Зеленые/Европейский свободный альянс" Ска Келлер и Филиппом Ламбертом.