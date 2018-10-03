Премьер Эстонии отметил важность единства ЕС для решения глобальных проблем

ТАЛЛИН, 3 окт — РИА Новости. Премьер Эстонии Юри Ратас на заседании Европейского парламента в Страсбурге отметил важность единства Евросоюза для решения глобальных проблем, сообщила в среду пресс-служба эстонского правительства.

Ратас отметил важность единства Евросоюза и необходимость решения как проблем граждан, так и стоящих перед ЕС глобальных проблем, с которыми государствам-членам Евросоюза сложно справиться в одиночку: это проблемы безопасности, изменения климата и миграции.

"Мы каждый день работаем во имя будущего Европы, занимаясь важными для граждан практическими вопросами, сближая их с Европой. Следующий многолетний бюджет Евросоюза должен непременно учитывать стоящие перед нами глобальные проблемы", — цитирует Ратаса пресс-служба.

По данным пресс-службы, обсуждая вопрос борьбы с незаконной миграцией, премьер подчеркнул важность солидарности между государствами союза, необходимость активизации сотрудничества со странами, не входящими в Европейский союз и важность партнерства с Африкой.

Говоря о внутренней и внешней безопасности Европы, премьер призвал сосредоточиться на теме предотвращения преступной деятельности на внешних границах Евросоюза. "Тщательная проверка личности и товаров при въезде в Евросоюз поможет нам обеспечить безопасность граждан. Это потребует больших инвестиций и введения единых требований на внешних границах", — отметил Ратас.

Глава правительства добавил, что Европа не может в одиночку справляться с глобальными угрозами безопасности, для этого необходимо сотрудничество с партнерами, в том числе с США. "Необходимо также укрепить сотрудничество стран ЕС в сфере обороны, нам всем следует вносить в него больший вклад", — сказал Ратас. Он подчеркнул важность продолжения тесного сотрудничества с НАТО.

Премьер Эстонии также планирует встретиться в Страсбурге с председателем фракции социал-демократов и демократов Европейского парламента Удо Буллманном, возглавляющим фракцию Европейской народной партии Манфредом Вебером, председателем фракции "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадтом и сопредседателями фракции "Зеленые/Европейский свободный альянс" Ска Келлер и Филиппом Ламбертом.