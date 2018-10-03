В Эстонии призывают скорее начать строить хранилище для ядерных отходов

ТАЛЛИН, 3 окт — РИА Новости. Госконтроль Эстонии призывает быстрее начать строительство нового хранилища для ядерных отходов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Правительство Эстонии в 2016 году приняло принципиальное решение о сооружении нового хранилища радиоактивных отходов, которые будут образовываться при выводе из эксплуатации отсеков двух ядерных реакторов, которые работали в крупнейшем учебном центре атомного подводного флота СССР в эстонском порту Палдиски, однако министерство окружающей среды до сих пор не приступило к необходимым экологическим исследованиям.

"Задержка может существенно ухудшить техническое состояния бывшего ядерного объекта в Палдиски, что повлечет за собой и увеличение соответствующих расходов в будущем. Поэтому важно как можно скорее приступить к исследованиям, чтобы место окончательного захоронения было сооружено к установленному сроку – к 2040 году, а секции реактора были безопасно ликвидированы к 2050 году", — говорится в сообщении.

Речь идет о двух военных учебных реакторах, схожих с реакторами, использующимися на атомных подлодках. С помощью этих реакторов подводники Северного и Тихоокеанского флотов в 1960-х — 1980-х годах проходили дополнительное обучение в условиях, максимально приближенных к условиям на субмаринах.

Учебный центр советского атомного подводного флота открылся в Палдиски в 1962 году. Реактор №1 типа PWR/ВМ-А тепловой мощностью 70 МВт работал в нем в 1968–1989 годах. Аппарат располагался в металлическом корпусе, схожем по форме и размерам с подводной лодкой. Реактор №2 типа PWR/BM-4 тепловой мощностью 90 МВт действовал в 1983–1989 годах.

Принципиальное решение о прекращении работы учебного центра было принято в 1991 году. Осенью 1995 года центр вместе с реакторами и хранилищем радиоактивных отходов был передан во владение Эстонии. До 1995 года российская сторона выполнила работы по обеспечению долгосрочной безопасности реакторных отсеков. В частности, отработавшее ядерное топливо было извлечено из реакторов и вывезено в Россию.