Помпео заявил, что рад возвращению в КНДР для продолжение переговоров

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что рад вернуться с визитом в КНДР, чтобы продолжить реализацию договоренностей американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что Помпео посетит Северную Корею 7 октября. С ним вместе в Пхеньян направится спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигун.

"Мы рады вернуться (в КНДР), чтобы воспользоваться еще одним шансом для того, чтобы продвинуть работу по реализации обязательств, договоренность о которых была достигнута между Ким Чен Ыном и президентом (Трампом) в ходе саммита в Сингапуре", — сказал Помпео на брифинге в госдепартаменте США.

Он сказал, что настроен "оптимистично" в отношении того, что предстоящий в Пхеньяне раунд переговоров приведет к лучшему пониманию и большему прогрессу, а также "плану не только о предстоящей встрече двух лидеров, но и пути денуклеаризации".