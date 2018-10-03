Помпео заявил, что Иран угрожает американским дипмиссиям в Ираке

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Данные разведки США свидетельствуют, что Иран угрожает американским дипмиссиям в Ираке, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Иран является источником угрозы американцам в Ираке. Он виновен в атаке против нашей миссии в Басре и посольства (США) в Багдаде", — заявил Помпео журналистам на брифинге. По его словам, данные американской разведки об этом "основательны", и Вашингтон видит причастность правительства Ирана к имевшим место атакам.

Помпео напомнил, что в пятницу решил временно эвакуировать сотрудников генерального консульства США в Басре.

Басра — крупнейший город южного Ирака, третий по величине в стране. В первой половине сентября в Басре прошли массовые акции протеста, местные жители требовали от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством.

В конце сентября в ходе беспорядков разгневанные демонстранты подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города. Кроме того, сообщалось о нападении на консульство США в Басре и американское посольства в Багдаде. По словам пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, за нападения ответственны "подручные" Ирана.

МИД Ирана отверг заявление Белого дома, назвав его безответственным, и указал, что в интересах Ирана сохранение мира, стабильности и безопасности в Ираке.