Немецкий посол отметил вклад России в процесс объединения Германии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Берлин благодарен тому вкладу, который внесла Москва в дело объединения Германии, заявил в среду посол ФРГ Рюдигер фон Фрич.

"Двадцать восемь лет прошло с тех пор, как два германских государства объединились после того, как народом была разрушена берлинская стена… Для того чтобы осуществить объединение Германии, потребовалась также поддержка наших партнеров и друзей", — сказал посол на приеме в честь годовщины объединения Германии.

"Поэтому мы с благодарностью вспоминаем и тот вклад, который внес СССР под руководством господина Горбачева", — добавил посол.