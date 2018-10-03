Сыновья экс-главы Йемена прибыли в Иорданию

АММАН, 3 окт – РИА Новости. МИД Иордании подтвердил, что сыновья бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха прибыли в Иорданию из Йемена с целью переезда в другую страну, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства королевства.

В полученном РИА Новости заявлении сообщается, что сыновья Салеха прибыли в международный аэропорт Королевы Алии с целью транзита.

"Сыновья президента Йемена Али Абдаллы Салеха на самолете прибыли из Саны в Амман, где у них была пересадка в течение часа. Они направились в третью страну и в Амман не въезжали", — говорится в заявлении МИД.

Мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) ранее в среду заявили об освобождении двух сыновей покойного Салеха.

Ранее агентство САБА со ссылкой на дипломатический источник в Иордании сообщило, что родные покойного экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, включая двух его сыновей, не смогли уехать в минувшую пятницу из страны из-за запрета хуситов на посадку самолета ООН в аэропорту йеменской столицы Саны. Самолет вылетел из столицы Иордании в Йемен, но мятежники запретили ему приземлиться в аэропорту Саны, из-за чего воздушное судно было вынуждено вернуться в Амман. Подконтрольные хуситам СМИ передавали, что самолет ООН после вылета из Аммана побывал в саудовской Джидде, где его тщательно проверили.

Ранее хуситы выразили желание отпустить на свободу родственников Салеха при условии их отъезда из Йемена на самолете авиаперевозчика Омана в столицу султаната Маскат. Однако арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая контролирует воздушное пространство над Йеменом, потребовала, чтобы это был самолет ООН, с чем не согласились мятежники.

Президент Йемена с 1978 года Али Абдалла Салех в 2012 году ушел в отставку из-за политического кризиса в Йемене. Он передал власть занимавшему тогда пост вице-президента Абд Раббу Мансуру Хади. Он и лояльные ему военные поддержали переворот хуситов в 2014 году, захвативших власть и вынудивших Хади бежать в Саудовскую Аравию и там просить вмешаться в ситуацию на его стороне.

В декабре 2017 года Салех был убит хуситами, которые заподозрили его в желании наладить отношения с Саудовской Аравией. После этого старший сын экс-президента Ахмед сумел выехать в соседнее королевство, откуда пообещал мстить за смерть отца.

В декабре прошлого года 22 члена семьи экс-президента Йемена прибыли в Оман, чтобы воссоединиться с остальными родственниками, проживающими в султанате с начала конфликта. У убитого экс-президента Йемена остались 14 сыновей и дочерей, один из них — Халид, который был вместе с отцом в момент его гибели и был ранен и взят в плен хуситами. Другого сына покойного, Мудина Салеха, удерживали в центральной тюрьме сил безопасности в Сане. Племянник убитого экс-президента Йемена генерал Тарек Салех погиб 5 декабря 2017 года в столкновениях с повстанцами в Сане.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.