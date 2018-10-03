Помпео призвал талибов* использовать возможность для диалога в Афганистане

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши призвал талибов* воспользоваться возможностью для диалога, сообщил в среду госдепартамент.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Пакистан традиционно играет большую роль в военно-политической ситуации в соседнем Афганистане.
*Террористическая организация, запрещенная в России.