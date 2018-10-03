Помпео призвал талибов* использовать возможность для диалога в Афганистане

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши призвал талибов* воспользоваться возможностью для диалога, сообщил в среду госдепартамент.

"Госсекретарь подчеркнул важную роль, которую Пакистан может сыграть в достижении договоренностей об урегулировании в Афганистане. Госсекретарь согласился с тем, что сейчас есть импульс для продвижения афганского мирного процесса и что афганские талибы* должны воспользоваться возможностью для диалога", — говорится в письменном заявлении официального представителя госдепа Хезер Науэрт.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Пакистан традиционно играет большую роль в военно-политической ситуации в соседнем Афганистане.

*Террористическая организация, запрещенная в России.