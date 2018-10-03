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Хуситы заявили об освобождении сыновей экс-президента Йемена

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© AFP 2018 / Mohammed HuwaisПовстанцы-хуситы на улице Саны. Архивное фотоПовстанцы-хуситы на улице Саны. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohammed Huwais

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили об освобождении двух сыновей покойного бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, сообщает подконтрольное хуситам агентство САБА со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел.

Военные силы Саудовской Аравии в Йемене, архивное фото
© AP Photo / Arab 24
Президент Йемена потребовал от СБ ООН принудить хуситов к миру
Ранее агентство САБА со ссылкой на дипломатический источник в Иордании сообщил, что родные покойного экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, включая двух его сыновей, не смогли уехать в минувшую пятницу из страны из-за запрета хуситов на посадку самолета ООН в аэропорту йеменской столицы Саны. Самолет вылетел из столицы Иордании в Йемен, но мятежники запретили ему приземлиться в аэропорту Саны, из-за чего воздушное судно было вынуждено вернуться в Амман. Подконтрольные хуситам СМИ передают, что самолет ООН после вылета из Аммана побывал в саудовской Джидде, где его тщательно проверили.

"Салах Али Абдалла Салех и Мудин Али Абдалла Салех были отпущены на свободу согласно решению о помиловании от главы высшего политического совета", — приводит агентство слова источника.

Между тем телеканал Al-Hadath сообщил со ссылкой на источники в аэропорту Саны, что самолет ООН в среду прибыл в аэропорт, чтобы увезти сыновей экс-президента в столицу Иордании Амман, и уже вылетел из Саны.

Ранее хуситы выразили желание отпустить на свободу родственников Салеха при условии их отъезда из Йемена на самолете авиаперевозчика Омана в столицу султаната Маскат. Однако арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая контролирует воздушное пространство над Йеменом, потребовала, чтобы это был самолет ООН, с чем не согласились мятежники.

Йеменские cторонники движения шиитов-хуситов с портретом лидера группировки Ансар Алла Абдул-Малика ибн Бадр ад-Дин аль-Хуси. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohammed Huwais
Лидер йеменских хуситов выбрал преемника на случай гибели, сообщили СМИ
Президент Йемена с 1978 года Али Абдалла Салех в 2012 году ушел в отставку из-за политического кризиса в Йемене. Он передал власть занимавшему тогда пост вице-президента Абд Раббу Мансуру Хади. Он и лояльные ему военные поддержали переворот хуситов в 2014 году, захвативших власть и вынудивших Хади бежать в Саудовскую Аравию и там просить вмешаться в ситуацию на его стороне.

В декабре 2017 года Салех был убит хуситами, которые заподозрили его в желании наладить отношения с Саудовской Аравией. После этого старший сын экс-президента Ахмед сумел выехать в соседнее королевство, откуда пообещал мстить за смерть отца.

В декабре прошлого года 22 члена семьи экс-президента Йемена прибыли в Оман, чтобы воссоединиться с остальными родственниками, проживающими в султанате с начала конфликта. У убитого экс-президента Йемена остались 14 сыновей и дочерей, один из них — Халид, который был вместе с отцом в момент его гибели и был ранен и взят в плен хуситами. Другого сына покойного, Мудина Салеха, удерживали в центральной тюрьме сил безопасности в Сане. Племянник убитого экс-президента Йемена генерал Тарек Салех погиб 5 декабря 2017 года в столкновениях с повстанцами в Сане.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.

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