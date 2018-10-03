Антикоррупционное бюро Украины завело дело на замглавы внешней разведки СБУ

КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении заместителя главы внешней разведки Службы безопасности Украины Сергея Семочко на основании журналистского расследования, заявил в среду директор бюро Артем Сытник.

Ранее во вторник было опубликовано расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", в котором журналисты заподозрили Семочко в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа. Также в материале речь шла о том, что семья Семочко владеет большим количеством имущества, не соответствующего их доходам, а родственники замглавы имеют российское гражданство.

"На основании журналистского расследования зарегистрировано производство (возбуждено уголовное дело. – Прим. ред.) по ст.368 (получение взятки. – Прим. ред.)", — цитирует Сытника агентство УНИАН.