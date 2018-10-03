Посол США в Нидерландах прокомментировал решение суда ООН по иску Ирана

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Посол США в Нидерландах Пит Хукстра заявил, что Международный суд ООН не обладает юрисдикцией для рассмотрения жалобы Ирана по поводу американских санкций.

Ранее в среду Международный суд ООН принял предварительное постановление, которое частично удовлетворяет иск Ирана к США, касающийся возобновления Вашингтоном режима санкций в отношении Тегерана. По мнению Тегерана, санкции США нарушают положения договора о дружбе, экономических связях и консульских правах, подписанного двумя странами в 1955 году.

"Увидел 29-страничное решение суда ООН. Это необоснованный иск, в отношении которого суд не имеет юрисдикции", — написал посол в Twitter.

Американский дипломат также отметил, что суд в Гааге отказался удовлетворить пакет "всеохватывающих мер", которые требовал Иран, ограничившись "узким решением в очень ограниченной части".

Суд в своем предварительном решении постановил, что санкции США против Ирана не должны касаться гуманитарной помощи и гражданской авиации, а также призвал Вашингтон и Тегеран воздержаться от шагов, осложняющих разрешение спора по санкциям.

Россия, Иран, США, Китай, Великобритания, Германия и Франция подписали в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в соответствии с которым Иран прекращал ядерную программу в обмен на отмену санкций. Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из СВПД и введении санкций против Тегерана. Иран в июне подал иск против США в суд ООН.