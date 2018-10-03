Макрон об отставке главы МВД Франции: речь не идет о политическом кризисе

ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя отставку главы МВД Жерара Коллона, отметил, что это личный выбор министра и что речь не идет о политическом кризисе, заявил официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво по итогам прошедшего совета министров.

"Он (президент Франции), естественно, вернулся к теме ухода Жерара Коллона. Он подчеркнул, что это выбор Жерара Коллона… Он подчеркнул, что ничего из того, что происходит последние 48 часов, не является политическим кризисом", — сказал Гриво на брифинге в среду.

Официальный представитель кабмина также отметил, что назначение нового министра внутренних дел – это вопрос нескольких дней.

В ночь на среду Макрон принял отставку Коллона и поручил премьер-министру Эдуару Филиппу временно исполнять обязанности главы МВД, пока не будет назначен новый министр. В среду утром состоялась передача полномочий Филиппу. Коллон объяснил свое решение покинуть пост министра внутренних дел желанием вернуться на пост мэра Лиона, который он занимал до 2017 года – до прихода в правительство Франции.

За последние два месяца это уже третья отставка во французском правительстве. В начале сентября о своем решении покинуть пост министра экологии в эфире одной из французских радиостанций заявил Николя Юло, объяснив это неудовлетворенностью выполнением экологической программы. Затем в отставку подала министр спорта Франции Лора Флессель.