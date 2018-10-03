Кравчук заявил, что не желает участвовать в контактной группе по Донбассу

КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в среду, что не согласился бы на участие в переговорах трехсторонней контактной группы в Миске по урегулированию ситуации в Донбассе, так как не видит не верит в их успешность.

Во вторник пресс-секретарь бывшего президента Украины Кучмы Дарья Олифер сообщила, что он завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Кучма ранее заявлял, что покинет свой пост по достижению "критического возраста". В августе ему исполнилось 80 лет.

"Я всегда критически относился к Минскому формату… Если бы я был и не в критическом возрасте, я бы отказался. Я привык работать там, где вижу возможность иметь успех. Минский процесс успеха нам не даст", — цитирует Кравчука издание Gazeta.ua.

Кравчук заявил, что согласен с мнением Кучмы, что представителем Киева в трехсторонней контактной группе должен стать более молодой политик. По его словам, им может быть бывший министр иностранных дел, вице-премьер, премьер или, к примеру, третий президент Украины Виктор Ющенко.

"Сложность проблемы не в том, чтобы найти человека. А в том, чтобы предложить такой формат, который принесет успех. Считаю, что (успеха не будет – ред.) без участия США, стран "Большой семерки", — добавил Кравчук.