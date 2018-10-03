Выборы в США не должны негативно влиять на ситуацию в мире, заявил Путин

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что выборы в США не должны негативно влиять на отношения между Москвой и Вашингтоном и на ситуацию в мире.

"Чтобы внутриполитические дрязги самих Соединенных Штатов не отравляли российско-американские отношения и не влияли негативным образом на ситуацию в мире", — сказал Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели 2018.