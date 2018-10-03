Путин назвал "российское вмешательство" мракобесием

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин хотел бы, чтобы "мракобесие" вокруг "вмешательства РФ" в выборы в США закончилось и по этой теме среди американской элиты установился такой же баланс, как на рынке нефти.
Он также отметил, что выборы в США не должны негативно влиять на отношения между Москвой и Вашингтоном и на ситуацию в мире. "Чтобы внутриполитические дрязги самих Соединенных Штатов не отравляли российско-американские отношения и не влияли негативным образом на ситуацию в мире",- подытожил Путин.
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