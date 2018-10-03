Путин назвал "российское вмешательство" мракобесием

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин хотел бы, чтобы "мракобесие" вокруг "вмешательства РФ" в выборы в США закончилось и по этой теме среди американской элиты установился такой же баланс, как на рынке нефти.

"Хочу, чтобы мракобесие закончилось, связанное с мнимым вмешательством Российской Федерации в предвыборную кампанию Соединенных Штатов, чтобы наконец элиты американские, элиты Соединенных Штатов успокоились, разобрались в конце концов между собой, чтобы там так же, как на нефтяном рынке, установилось равновесие и определенный баланс здравого смысла и общенациональных интересов", — сказал Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

Он также отметил, что выборы в США не должны негативно влиять на отношения между Москвой и Вашингтоном и на ситуацию в мире. "Чтобы внутриполитические дрязги самих Соединенных Штатов не отравляли российско-американские отношения и не влияли негативным образом на ситуацию в мире",- подытожил Путин.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели 2018.